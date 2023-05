Artikkelen fortsetter under annonsen

Kristin Clemet og Mathilde Fasting

Frode Jacobsen (Ap) går nå i ring i sitt forsøk på å forsvare regjeringens skattesjokk overfor eiere av norske private bedrifter (13. mai).

Han kommer med noen små innrømmelser, men det mest alvorlige er i grunnen dette:

Arbeiderpartiets fremste skattepolitiker har avslørt at han ikke aner hvordan norsk næringsliv ser ut.

Ingen varselklokker ringte da han og hans rådgivere kom frem til at næringseiendom utgjør 0,3 prosent av formuesskattegrunnlaget. Virkeligheten ser helt annerledes ut, men Arbeiderpartiet bare fortsetter å bruke sine gamle talepunkter.

Og mens vi har debattert, skjer det enda mer i virkeligheten. Aksjon for norsk eierskap vokser, mens stadig flere flytter fra Norge. I avisen Affärsvärlden skriver de at den norske regjeringen flørter med sosialismen med sin «skattehöjarfest».

Avisen har dessverre et poeng.

I den norske debatten blir det nemlig stadig klarere hva regjeringens samarbeidspartner SV, og partiet Rødt, ønsker.

De vil gjerne at driftige, innovative og kreative mennesker tar skyhøy risiko og satser sine egne og medinvestorers penger på å forsøke å skape bedrifter som kan gjøre verden til et bedre sted. Men hvis de lykkes, kan de ikke regne med å kunne videreutvikle bedriften, skape nye bedrifter eller høste fruktene av egen innsats.

Da er nemlig venstresidens løsning at det som er skapt, og som nå omtales som «formue», gradvis skal konfiskeres.

Dette gjelder vel å merke bare norskeide private bedrifter. Bedrifter som er utenlandsk eller offentlig eid, skal fortsatt bare betale 22 prosent skatt hvis de går med overskudd.

Det er kanskje ikke så rart at eiere av norske bedrifter vurderer å gjøre seg til utlendinger ved å flytte til Sveits. Men også det har venstresiden en «løsning» på: De kan rett og slett forsøke å hindre dem i å flytte ved å beslaglegge store deler av formuen på grensen.

Politikken er uklok, fordi den vil frata folk incentiver til å forsøke å skape noe stort og bidra med lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Det svekker også offentlig sektor og velferden.

Arbeiderpartiet og regjeringen burde ha satt ned foten overfor SV og Rødt for lengst. At de ikke gjør det, vil neppe stanse flyttestrømmen.

