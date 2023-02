Artikkelen fortsetter under annonsen

I DN 18. februar skriver Frithjof Jacobsen i «Uten filter» at Arbeiderpartiet i sin glanstid holdt seg med en høyt utdannet elite – og at partiet i dag preges av en slags akademikerforakt.

Jeg er rimelig sikker på at det ikke er der velgerflukten spores, men at industrisamfunnet Norge er nedbygget. Det at kun syv prosent industriarbeidere gjenstår, er en viktig faktor. Viktigst er likevel samarbeidet med Sp og SV, som begge lever i fortiden og synes å være vaksinert mot at noen i samfunnet tjener penger.

Den flukten vi ser fra Norge på grunn av skattepolitikken mot de rike, er ødeleggende. De representerer viljen til å investere for å skape fremtidige arbeidsplasser. Når den viljen forsvinner – sammen med milliarder av skattekroner – har Norge tapt.

Problemet for Ap, Sp og SV er at fremtiden, den kommer uansett.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.