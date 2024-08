De tre fra Norsk Kjernekraft skriver at «WHO har vist at rundt 50 mennesker mistet livet i løpet av det første året etter Tsjernobyl». Stoler de på russiske tall? Spør forfatteren, her fra et atomkraftverk i Dampierre-en-Burly, Frankrike.

Foto: Christian Hartmann/Reuters/NTB