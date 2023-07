Artikkelen fortsetter under annonsen

DN skal ha skryt for å være tydelige i spørsmålet. Mer spesielt er det at det største opposisjonspartiet enda ikke har villet forklare hva de mener om saken.

Selv om Høyre ikke vil la seg intervjue eller uttale seg så måtte de gjennom NRK sin valgomat vise kortene. Her oppgir Høyre omsider at partiet er helt enig i at det er unødvendig å avvikle au pair-ordningen. Men enda gjenstår spørsmålet: Hvorfor vil Høyre videreføre en ordning som vi har sett eksempler på fører til grov utnyttelse?

Det finnes flere eksempler på at au pairer har det fint hos sine vertsfamilier, men i debatten om au pairer er det viktig å være ærlig om ordningen slik den praktiseres i dag. En au pair jobber inntil 30 timer i uken for 5900 kroner per måned, før skatt. Det er med andre ord underbetalt arbeidskraft. En au pair har kun rett på en fridag i uken. 85 prosent av au pairene i Norge er fra Filippinene, og i perioden 2020–2022 er 63 personer blitt utestengt fra ordningen. Og 2/3 av alle au pairer er hos familier bosatt i Oslo, Bærum og Asker.

Hva som er Høyres argumenter for å videreføre au pair-ordningen er det vanskelig å få tak på. Men de fleste argumentene faller på sin egen urimelighet. Det vil fremdeles være fullt mulig å ansette noen til å hjelpe til i hjemmet. Det er verdt å merke seg at man i flere omganger har forsøkt å forbedre ordningen, uten at situasjonen er blitt bedre. Ordningen er ikke lenger en kulturutveksling, og tiden har kommet for å avvikle den.

De fleste skjønner at au pair-ordningen for lengst har utspilt sin rolle. At Høyre enda ikke vil innse dette får stå for deres regning, men de skylder både velgere og politiske motstandere å tørre å forsvare egen politikk.