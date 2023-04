Artikkelen fortsetter under annonsen

Jens Rugseth sender meg noen varme tanker for kampen mot «vestkantslaveriet» (DN 15. april), men jeg mistenker at de rosende ordene er ment ironisk. Jeg må imidlertid få korrigere Rugseth på et par punkter.

For det første: Som jeg har presisert flere steder, har jeg aldri brukt ordet «vestkantslaveri» om au pair-ordningen som sådan. Jeg ble imidlertid bedt av VG for noen år siden å kommentere dommen mot et Oslo-ektepar for ulovlig og kriminell utnyttelse av sine au pairer. VGs journalist spurte meg da om dette var å anse som «vestkantslaveri», og det sa jeg ja til.

Peggy Hessen Følsvik (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Det er et svar som står seg godt den dag i dag, og jeg ville svart det samme om en tilsvarende sak.

For det andre: Min og LOs motstand mot au pair-ordningen er ikke betinget av slike enkeltsaker, og det er således direkte feil når Rugseth skriver at « … som Peggy sier, når én vestkantfamilie bryter reglene, bryter alle reglene, og da må selvfølgelig hele au pair-virksomheten avvikles og forbys». LOs ønske om å avvikle ordningen er imidlertid ikke betinget av lovbruddene, men av hva som er tillatt innenfor dagens ordning: Svært lav lønn, fravær av beskyttelse fra arbeidsmiljøloven og en høy grad av avhengighet av arbeidsgiver.

Når det er sagt, mener vi fortsatt at man skal kunne ansette hjelp i huset om man ønsker og har råd til det. Det vil også fortsatt være mulig, innenfor de lover og regler som gjelder for norsk arbeidsliv.

Jens Rugseth viser samtidig til de filippinske sjøfolkene som arbeider på norske skip, og spør om ikke vi vil gjøre noe for dem. Da vil jeg gjerne få minne om at LO og Norsk Sjømannsforbund etter mange års kamp nå, med Arbeiderpartiet i regjering, har fått gjennomslag for at det skal være norsk lønn på skip i norske farvann.

Det neste vi får til, er altså prinsippet om at det skal være norsk lønn i norske hjem.

Så strekker ikke norsk jurisdiksjon seg over hele verden, og det er dessverre millioner eller milliarder av mennesker som lever og arbeider under lønns- og arbeidsforhold vi finner uakseptable. Jeg tror det er enighet i Norge om at vi ikke kan hjelpe alle disse gjennom å åpne slusene for arbeidsinnvandring. LO gjør imidlertid et omfattende arbeid direkte og gjennom våre internasjonale organisasjoner for å understøtte fagorganisering og faglige rettigheter i andre land.

Jens Rugseth er velkommen til å støtte oss i dette.

Norsk jurisdiksjon gjelder heller ikke på au pair-området lenger enn våre egne grenser. Luzern-bosatte Rugseth kan altså inntil videre trygt ha au pair, inntil Sveits også følger Norge og innfører tryggere rammer for lønnet arbeid i hjemmet.

Både vi og Sveits er forpliktet til å sikre rettighetene til det som internasjonalt kalles «domestic workers», etter ILO-konvensjon 189. LOs vurdering er at disse rettighetene ikke ivaretas godt nok innenfor au pair-ordningen.

