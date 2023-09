Artikkelen fortsetter under annonsen

Morten Andreas Meyer i Huseierne etterlyser økte krav om rapportering fra bankene i et innlegg i DN 22. september. Vi i fintech-selskapet Hayon, som driver forbrukertjenesten Renteradar, er enig i Meyers vurderinger om at det norske bankmarkedet er uoversiktlig for forbrukerne. Derfor jobber vi nettopp med å løse problemene som Meyer ønsker bedre rapportering på.

Han etterlyser bedre renteoversikter med faktiske gjennomsnittlige renter. I motsetning til Finansportalen, som kun viser bankenes markedsførte renter, viser Renteradar hvilke renter bankene faktisk tar. Man får sammenlignet sin rente med gjennomsnittlig boliglånsrente for kundegruppen man tilhører. Kundegruppe er basert på alder, lånestørrelse og belåningsgrad.

Renteinformasjonen er verifisert og basert på hva flere titusen brukere av tjenesten betaler på lånet sitt. I tillegg får man innsikt i hvilken rente de med best rente betaler. Gjennomsnittsrenten fra våre brukere stemmer med bankens innrapporterte data til SSB, men er tilgjengeliggjort og oppdatert daglig på detaljert nivå til brukerne.

På Renteradar kan også brukeren se hvem som kan gi lån på hjemstedet. Selv om vi ikke kjenner til alle bankers kriterier, har vi sjekket med for eksempel flere digitalbanker i hvilke områder de gir lån.

Bor man i et område med lav score vil ikke tilbudene fra en del banker bli vist.

Meyer etterlyser en oversikt som gir «områdescoren» på hvor du bor. Det var en god idé. Kanskje vi skal vise også dette til våre brukere.

«For å løse dette må politikerne på banen», hevder Meyer. Vi i Hayon tror vi eller andre fintech-aktører kommer til å løse disse problemene før politikerne og bankene.