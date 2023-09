Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun vil heller undersøke effektene i etterkant. Men som hennes egen forskning viser er det ofte et gap mellom forventninger til slik teknologi hos myndigheter og helseledere og resultater i klinisk praksis. Og som alle vet er det vanskelig å få tannpastaen tilbake i tuben når den først er klemt ut.

Entusiasmen for KI er også stor hos salgsleder for velferdsteknologi i Atea Norge, Nils William Bakken (DN 31. august). I en tekst som er blottet for faglig substans avleverer han begreper som «bærekraft» og «helsepersonellets kunstige superkraft», altså ren markedsføring.

Dersom helseforetakene virkelig ønsker å undersøke om kunstig intelligens forbedrer pasientbehandlingen og/eller sykehusets økonomi kunne man gjennomføre såkalte «klynge-randomiserte, kontrollert studier» i et bredt samarbeid mellom flere sykehus eller legesentre. Slik ville et tilfeldig utvalg sykehus inkludere kunstig intelligens i diagnostikk og behandling mens andre sykehus fortsetter som før.

Totaloverlevelse (dødelige sykdommer) og andre pasientrelevante data (som livskvalitet hos pasientene), og økonomisk tap eller vinning for sykehusene, vil være viktige endepunkter i en slik studie. Den ville kunne gi avklaring på det grunnleggende spørsmålet om kunstig intelligens er nyttig eller bare et fordyrende mellomledd i pasientbehandlingen.

Resultatene av slike studier legger ofte en betydelig demper på entusiasmen for ny teknologi. Like fullt er kunstig intelligens på full fart inn i våre helseinstitusjoner, drevet frem av en overbevisning om at dette er fremtiden.

Under pandemien ble ulike samfunnsmedisinske tiltak innført uten at man samtidig gjennomførte studier som kunne avdekke hvilke av tiltakene som fungerte etter hensikten. Resultatet var at vi ikke lærte noen ting. Hvis det var litt tak i fagdirektøren i Helse Sør-Øst kunne randomiserte studier inngå ved all innføring av ny teknologi av et visst omfang, der denne utgir seg for å være kvalitetsfremmende.

Det ville trolig spare oss for store utgifter, fordi ny teknologi uten reell verdi ville kunne lukes bort. Det ville også ha plassert Norge på verdenskartet.