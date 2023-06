Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter å ha ventet i fem måneder på en omfattende og livsnødvendig operasjon, virker det for min del mer usikkert enn noen gang når operasjonen kan komme til å skje. Det har heller ikke vært noen form for tilbakemelding eller oppfølging av meg fra helsevesenet i perioden, til tross for flere forsøk fra min side.

Jeg har derfor for første gang måttet henvende meg til den private helseforsikringen for å se hva som kan dekkes der, ikke fordi denne nødvendigvis vil bli brukt eller at dette er ønskelig, men for å ha som ekstra trygghet på et eller annet nivå om det på et tidspunkt skulle vise seg å være nødvendig. For mange er det nettopp dette privat helse handler om, ikke å snike i kø eller for dårlig kvalitet på det offentlige tilbudet, men en sikkerhet for at man faktisk får den behandlingen man trenger innen rimelig tid.

For noen virker det som om utfordringene med for lange køer i det offentlige kan løses ved billig retorikk, ideologi, tvang eller forbud. For de fleste andre løses det best ved å sikre god organisering og godt lederskap, og riktig bruk av tilstrekkelige ressurser. Det er derfor det man burde rette oppmerksomheten mot. Vi har et offentlig helsevesen med kvalitet og kompetanse i verdensklasse, men om vi ikke sikrer en tilfredsstillende tilgjengelighet for alle, blir taperne også her «vanlige folk».