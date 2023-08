Artikkelen fortsetter under annonsen

Beredskap avhenger av lokalkunnskap, kort responstid og nasjonal kontroll. Derfor styrker vi Norges beredskap innenfor nasjonalstatens rammer. Derfor får vi endelig på plass beredskapslagring av korn.

Jeg er totalt uenig med DNs leder i beskrivelsen av EU som vår redningsplanke innen beredskap. Å basere all vår trygghet på ting som skjer utenfor landegrensene våre ville vært naivt.

DN påstår at «Landet hadde nok hatt enda bedre matberedskap som fullverdig EU-medlem». Jeg er uenig, og mener det er en riktig prioritering at vi jobber for å øke andelen norsk hvete i brødet.

Gjennom en sterk og kortreist nasjonal matproduksjon står vi bedre rustet til å få vårt daglige brød også i en krisesituasjon. Jeg vil i minst mulig grad være avhengig av en av bønn til EU for nordmenns daglige brød.

Nasjonal matproduksjon er beredskap, jordvern er beredskap og det at vi når får på plass beredskapslagring av korn er også beredskap.

I 1994 ga myndighetene fra seg et viktig instrument for å gi en sikker og god legemiddelforsyning. Statsmonopolet Norsk Medisinaldepot (NMD) ble avviklet fordi det ikke var forenelig med EØS-avtalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan vi stole på internasjonale leveranser for alt av leveranser av medisiner i en krisesituasjon? Jeg mener det er fornuftig å ha en kapasitet innen beredskapslager og norsk produksjon av medisiner, smittevernutstyr og vaksiner.

Derfor er det bra at regjeringen har gitt Siva i oppdrag å samarbeide med Innovasjon Norge og Forskningsrådet om å etablere en nasjonal satsing innenfor legemiddelproduksjon.

I Senterpartiet vil vi at Norge skal være herre i eget hus, og står støtt på vårt nei til norsk EU-medlemskap. Vår egen suverenitet er også en forutsetning for å stille opp og vise solidaritet med andre land i krisesituasjoner.

Ja til norsk mat, norsk selvstyre og nasjonal kontroll.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.