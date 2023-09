Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens Næringsliv skriver på lederplass mandag at maten vil forbli dyr i Norge «så lenge politikerne ikke tør å utfordre landbrukspolitiske målsetninger». Hvilke landbrukspolitiske målsetninger DN viser til, er ikke nærmere beskrevet, men det er grunn til å tro at det dreier seg om vi faktisk skal ha en egen matproduksjon i landet vårt og om det er nødvendig med et tollvern for å få dette til.

La oss si at vi fjerner alt som heter tollvern. Det som vil skje er at maten vil koste minst det samme som før, og at produksjonen vil flyttes til land med lavere produksjonskostnader. Hvorfor? Handelens oppgave er å finne ut hva folk flest er villige til å betale. Dette gjelder i alle markeder. Prisene vil derfor alltid gjenspeile markedets betalingsvilje og handelen vil alltid søke etter muligheter som øker differansen mellom innkjøpspris og den prisen markedet vil betale.

Maten koster for eksempel 50 prosent mer i Tyskland enn i nabolandet Polen – til tross for at begge land har de samme landbrukspolitiske målsetningene og det ikke finnes noen form for importvern eller handelsrestriksjoner mellom landene. Handelen i begge landene forsøker selvsagt også å hente ut det maksimale av hva kjøpekraften tillater. Nettopp derfor er prisene forskjellige.

Det finnes ikke noe sånt «Billig-Nirvana» der høy kjøpekraft og lave priser går hånd i hånd.

Vi i Norge synes – selvsagt – at maten er dyr, men det gjør tyskerne og polakkene også. Og de har begge større grunn til å hevde dette: De bruker nemlig en større andel av inntekten sin på mat enn vi gjør.