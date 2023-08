Artikkelen fortsetter under annonsen

En mangeårig tvist mellom Utenriksdepartementet og en privat leverandør, som også var innom Efta-domstolen, endte i 2021 med at UD måtte betale én million kroner i gebyr for ulovlig anskaffelse. UD hevdet forgjeves at utenriksstasjonene ikke er omfattet av innkjøpsreglene, men ble ikke hørt av domstolen. Alle utenriksstasjoner er underlagt alle regler i EØS-avtalen, herunder Lov om offentlige anskaffelser.

Hvordan en offentlig oppdragsgiver organiserer innkjøpene sine, står de ganske fritt til å vurdere. Teoretisk kunne departementet hatt en felles anbudskonkurranse for bobler for alle sine utenriksstasjoner. Mer praktisk er nok at hver utenriksstasjon har sitt eget budsjett og gjør egne innkjøp.

Alle varer og tjenester kategoriseres i egne koder når det skal kunngjøres. Heldig for utenrikstjenesten er at sider har sin egen kode (CPV 15940000-9-Cider and other fruit wines). Kjøper hver utenriksstasjon sider for mer enn 100.000 kroner i året, må det på anbud.

Å lyse ut krav om «norsk» sider er dessverre uansett forbudt etter EØS-avtalen.

En annen sak er om utenriksstasjonene i EU/EØS burde hatt unntak for innkjøpsreglene for å kunne presentere egne lands produsenter av varer og tjenester. Innkjøpsdirektivene endres jevnlig, og dette er en sak norske politikere gjerne kan fremme i rette kanaler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.