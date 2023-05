Artikkelen fortsetter under annonsen

85 prosent av all pensumlitteratur Akademika selger ved norske læresteder er utenfor fastpris. At litteraturen har eksistert i mer enn 12 måneder gjør den ikke automatisk utdatert, som man kunne tro etter å ha lest innlegget fra Øystein Foros i DN om bokloven («Ny boklov fremmer pensum på engelsk for norske studenter», 8. mai).

Det er heller ikke slik at det er forbudt å formidle ny norsk faglitteratur i nye digitale formater, som han også påstår. Abonnementstjenester kan inkludere faglitteratur i fastpris i sine løsninger, men bøkene kan ikke inngå i selve abonnementsprisen. Dette er en viktig presisering.

Det handler altså om hvordan tilgangen til litteraturen kjøpes, ikke om hvordan man kan lese den.

Studenten kan lese all litteraturen i samme løsning, noe betales som et abonnement, noe kan leies og noe kjøper man som eksemplar. Dette er forretningsmodeller som er godt kjent fra for eksempel film- og seriebransjen.

En utfordring med abonnementstjenester er at inntektene blir så lave at det vil gå ut over bransjens evne til å produsere og distribuere ny faglitteratur på norsk. Dette skiller seg ikke vesentlig fra allmennmarkedet.

Fastpris på fag- og lærebøker betyr at nye bøker får en fredningstid for priskonkurranse (rabattering, leie, abonnement o.l.) på 12 måneder. Forleggerforeningen har estimert at omsetning fra fastprisbøker utgjør cirka 20 prosent av deres omsetning. Denne andelen har en stor innvirkning på økonomien for alle ledd i bransjen.

Foros konkluderer med at virkningen av fastpris er negativ for faglitteratur. Vi mener han overser viktige positive faktorer, som studentenes frihet til å velge hvordan de vil lese pensum (digitalt eller papir), god tilgjengelighet til alle format og bransjeøkonomi med rom for nye norske fag- og lærebøker.

Når disse også tas med i regnestykket, i tillegg til presiseringen om at studentene kan få tak i alt digitalt pensum ett sted, så blir virkningen av fastpris for faglitteraturen positiv.

Vi har tillit til at både studentene og forfatterne vet sitt eget beste når de ber om fastpris på lærebøker. Vi stoler også på at fagansvarlige ved norske læresteder setter relevant og forskningsbasert litteratur på pensum (enten det er tre eller 24 måneder siden utgivelsesdato), fordi de mener studentene får best faglig utbytte av dette.

Vi synes det virker svært usannsynlig at de vil droppe norske pensumbøker av høy faglig kvalitet fordi studentene ikke kan få tak i disse som en del av abonnement, eller kan leie for tre måneder. Vi tror norske studenter også fremover vil ønske så mye som mulig av faglitteraturen sin på norsk, at de vil følge pensumanbefalinger fra sine forelesere og vil ønske valgfrihet mellom ulike format, trykt og digitalt.

Dersom norsk bokbransje skal kunne bidra til dette, trenger vi at også fag- og lærebøker inkluderes i bokloven.

