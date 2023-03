Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun later som våre politiske myndigheter er frie for ansvar for lønnsutviklingen for lærere, helsearbeidere og ansatte i høyere utdannelse og forskning. «Det er partenes ansvar», sier Bratten.

Ja, selvfølgelig er lønnsoppgjøret partenes ansvar. Men fikk ikke Bratten med seg at KS-ledelsen etter siste møte i regjeringens Kontaktutvalget uttalte at regjeringen må bevilge mer penger hvis de kommuneansatte skal ha mer i lønn?

Det er altså en sammenheng mellom de økonomiske rammebetingelsene for kommuner og sykehus og disse arbeidsgivernes mulighet til å sikre en god lønnsutvikling eller ta igjen etterslep som for eksempel lærerne har hatt seks år på rad. Det er også en del av den norske modellen at politikerne skal legge til rette for gode offentlige tjenester og god rekrutteringspolitikk.

Jeg er enig med Bratten, noe som sto klart i mitt innlegg i DN 22. februar, at den norske lønnsforhandlingsmodellen har gitt meget bra reallønnsvekst de siste 20 årene og at lønnsomheten i norsk industri gjennom frontfagsmodellen også har kommet offentlig ansatte til gode. Men la oss også være ærlige, gullalderen i norsk økonom i de 15 årene, fra århundreskiftet, var preget av meget sterke bytteforholdsgevinster blant annet grunnet Kina-effekten, lav importert prisvekst grunnet sterk krone og meget høye råvarepriser.

I samme periode mistet frontfagsmodellen det ene av to fortrinn, nemlig det fortrinnet som skulle sikre mer investeringer i høyproduktiv industrivirksomhet.

Bratten bør heller være bekymret for lønnsutviklingen hos industrifunksjonærene, lederlønningene og deres bonuser, enn lønnen til offentlig ansatte.