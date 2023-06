Artikkelen fortsetter under annonsen

Tonje Brenna, nestleder i Arbeiderpartiet, har dummet seg ut. Det har sikkert mange av oss gjort. Hun har beklaget og legger seg flat som det heter i dagens terminologi.

Tonje Brenna sin posisjon handler også om noe helt annet. Hun har vært i arbeiderbevegelsen siden ungdomsårene. Det kritiseres ikke. Men når du går i samme retning hele livet, blir du selvsagt farget av det. Det samme vil gjelde andre politiske partier, som Frp og Venstre, der de måtte følge samme spor. Ensretting er ikke bra.

Vi kan alle gjøre noe dumt. Det alvorlige er at hun i hele sitt liv har gått i takt med andre – i dette tilfellet hennes politiske venner. Uansett partifarge, må vi være skeptiske til alle som går i samme retning. Sunt bondevett kan ikke overvurderes.

Min erfaring fra et risikofylt, internasjonalt næringsliv er at med en opptreden som den vi har sett fra Brenna og Trettebergstuen, ville man i USA havnet i fengsel.