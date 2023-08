Artikkelen fortsetter under annonsen

Forkjempere for kjernefysisk avskrekking vinner appell i krise og krig, til tross for de enorme risikoene forbundet med kjernevåpen. Å skape «strategiske dilemmaer» for Russland er i praksis en farlig vei å gå. I møte med et uforutsigbart Russland må Nato redusere risiko for bruk. Kristin Bruusgaard ber om det motsatte.

Bruusgaard presenterer først muligheten til å øke antall Nato-land med utplasserte kjernevåpen. Inntil nylig var USA det eneste landet som utplasserte kjernevåpen hos allierte, nå er ordningen kopiert av Russland i Belarus, ifølge Putin. Ordningen er sterkt kritisert av majoriteten av FNs medlemsland. Flere utplasseringer øker risiko for bruk, tilsiktet eller utilsiktet.

En annen mulighet hun fremmer er å sertifisere flere F-35 fly, inkludert norske, slik at de kan levere amerikanske B61-atombomber. Det vil være et historisk linjeskift. Dersom bruk autoriseres, vil norske piloter bryte humanitærretten ved å begå massedrap på sivile.

Kjernefysisk avskrekking medfører uakseptabel risiko, en faktor Bruusgaard ikke inkluderer i sin snevre analyse. Å foreslå drastiske utvidelser av Natos kjernefysiske oppdrag uten å vurdere tilhørende risiko er uansvarlig.

Heldigvis har Nato forpliktet seg til å skape forutsetninger for en verden uten kjernevåpen. Norge bør gå foran og støtte FNs kjernevåpenforbud; det viktigste veikartet vi har for kjernefysisk nedrustning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.