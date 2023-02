Artikkelen fortsetter under annonsen

Carina Johansson Nyvoll skriver at mange selskaper har snudd god kundeservice til et irritasjonsmoment, og hun synes å legge mesteparten av skylden på chatbots (DN 1. februar). Hun mener ledere og selskaper der ute har tatt i bruk denne teknologien, uten å være opptatt av om den svarer på kundenes faktiske henvendelser.

Det har vært mote å kritisere chatbots og selskapene som utvikler og leverer denne teknologien. Det hevdes at teknologien ikke kan erstatte menneskelig kontakt, og at det i stor grad er irriterende for kundene.

Jeg har jobbet med chatbots i snart åtte år. Med selskapet mitt, Kindly, har vi levert chatbots til flere hundre selskaper og automatisert millioner av henvendelser. Vi ser hver eneste dag hvor effektiv denne teknologien er, og hvor mye tid både selskaper og kundene sparer.

ChatGPT, en chatbot utviklet av selskapet OpenAI, har til og med vist at folk oppsøker chatbots av egen frie vilje. I løpet av noen få dager hadde denne chatboten over en million daglige brukere. Det er en utrolig bragd.

Ledere må ta i bruk denne teknologien. Alternativet er at køer til kundesenteret blir langt over de tre minuttene som mange kunder mener er det lengste de orker å vente før de får hjelp.

Det krever likevel at ledere tar dette seriøst. At de prioriterer prosjektet og vier ressurser, slik at implementasjonen blir såpass bra at kundene ikke opplever det som irriterende og ubrukelig.

Vi jobber hver eneste dag med kundene våre om å gjøre overgangen fra chatbot til menneske så enkel og brukervennlig som mulig. Det viktigste for både oss, kunder og sluttbruker er en god support-opplevelse, og en chatbot kan på mange områder bidra der.

Teknologien utvikler seg i rasende tempo, og i løpet av de neste årene vil man bli langt mer irritert om det ikke er en chatbot til stede når du trenger umiddelbar hjelp. Den fremtiden kommer kun om lederne virkelig prioriterer kvalitet og velger de beste løsningene.