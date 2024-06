Dagligvarebransjens målsetning

Bransjedirektør Bendik Solum Whist i Virke skriver i et innlegg i DN 17. juni at «folk blir ledet til å tro at prisene går opp for at kjedene skal tjene mest mulig». Men dette er ikke noe folk blir forledet til; det er noe alle vet, ikke minst kundene. Nå må Virke slutte med dette tøvet.