Den ferske rapporten fra Riksrevisjonen om drift og vedlikehold av norske veier er nedslående lesning for norske bilister. KNA har lenge påpekt viktigheten av å løfte veivedlikeholdet, men har så langt snakket for døve ører.

Riksrevisjonen slår i sin rapport fast at ulykkesfaktorer som kan relateres til drift og vedlikehold, slik som for eksempel veidekke og glatt vei, har medvirket i omtrent 30 dødsulykker i året i perioden 2017–2021. Dette er et faktum vi ikke kan leve med, all den tid vi har en nullvisjon som er forankret i landets parlament som slår fast at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker.

Fylkesveinettet skiller seg særlig ut i negativ forstand. I forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal transportplan som skal vedtas neste år, skriver transportetatene selv at «basert på ulykkesstatistikk for perioden 2018–2021 er gjennomsnittlig risiko for å bli drept eller hardt skadd per kjørte kilometer nær 90 prosent høyere på fylkesveinettet enn på riksveinettet.» Det er dramatiske tall som bør få varsellampene til å lyse i landets politiske korridorer.

Dagens samferdselsministers politiske prosjekt er for KNA vanskelig å få øye på, utover at han nærmest på inn- og utpust har bygget ned forventningene og barbert veibudsjettet. I tillegg er det foreløpig ingen planer å spore på systemnivå. Rapporten viser at det trengs mer enn bare penger for å få norske veier opp på en akseptabel standard. I tillegg foreligger det blant annet manglende mål- og resultatstyring og internkontroll, som har bidratt til at Riksrevisjonen finner det i sin overordnede vurdering kritikkverdig, som er den nest mest alvorlige kategoriseringen Riksrevisjonen kan gi i sin kritikk.