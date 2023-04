Artikkelen fortsetter under annonsen

Fagforbundet har med stor interesse fulgt med på debatten i DN om fremtidens kontorutforming, og vi støtter ideer om at mindre areal og åpne kontorlandskap ikke er svaret. Men nå ser vi et behov for å minne arbeidsgiverne om at det er deres egne arbeidstagere som best vet hvordan kontorene bør utformes. Spisskompetansen har de på huset. For å lykkes med fremtidens kontorarbeidsplasser er det avgjørende at ansatte er de viktigste bidragsyterne.

Altfor ofte ser vi at våre medlemmer i både offentlig og privat sektor blir overkjørt når nye kontorlokaler skal bygges eller fornyes. Mange ganger blir de ikke involvert i det hele tatt.

En løsning er ofte å leie inn eksterne konsulenter på dette området. Men hva tilsier at konsulenter har bedre forståelse for hva som trengs på en arbeidsplass, enn de ansatte som faktisk jobber der?

Kontorutformingen må nemlig ta utgangspunktet i de arbeidsoppgavene og arbeidsmetodene som benyttes i det daglige. Som saksbehandler i Nav jobber man deler av arbeidstiden med konsentrasjonsarbeid, man må ta telefoner som innebærer sensitive opplysninger og man har møter med brukere som stiller visse sikkerhetskrav. I andre yrker er det andre behov. Det er mange aspekter å ta hensyn til, og arbeidsforholdene må tilpasses for at den ansatte skal få gjennomført jobben sin best mulig.

Fagforbundet vil understreke arkitekturpsykologenes poeng om å skape «tilstedeværelseslyst» på jobben (innlegg i DN 9. mars). I tillegg vil vi fremheve betydningen av arbeidsplassen som en sosial arena. Under pandemien fikk vi kjenne på hva vi savnet, at våre kolleger har ulike livssituasjoner og boforhold, og at samhold og tilstedeværelse på jobb er viktig for mange. Nå som vi opplever større grad av fleksibilitet og økt bruk av hjemmekontor, er det derfor nødvendig å fremheve nettopp verdien av arbeidsplassen.

