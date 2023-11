Artikkelen fortsetter under annonsen

Direktør og jurist Nils-Ola Widme i Abelia vet at skatteunndragelser ikke lar seg forsvare. Derfor fortsetter han å snakke om noe annet i sitt innlegg 3. november. Men hva er jusen, enn si moralen, i å forsvare brudd på regler ved å si at det må komme nye?

Samme «logikk» lå bak Ubers piratvirksomhet i årene 2014-17, som ble pådømt og straffet. I de samme årene viste det seg at 95 prosent av sjåførene unnlot å betale moms og skatt.

Før den avsløringen forsikret statsminister Erna Solberg, Uber selv, skattedirektør Hans Christian Holte, aviskommentatorer og andre og at skatteinformasjon ikke var noe problem. Det var jo digitalisert, lagret informasjon.

Problemet var og er at de utenlandske selskapene nekter å oppgi denne informasjonen. Skatt øst klarte likevel å finne den i 2017, og avslørte massive unndragelser. Dagens skatteetat gjør åpenbart ingenting.

Hvem har bestemt at Ubers andel av taxiomsetningen (25 prosent +) skal være momsfri? Hvem har bestemt at selskapene skal unnslippe bokføringsforskriftens krav om at alle tilbydere av drosjetjenester skal oppgi alle utbetalinger til løyvehaverne? Hva hindrer disse selskapene i selv å innføre det kontrollapparatet Widme mener forrige regjering foreslo? Eller å sende inn opplysningene på et regneark?

I stedet skal kundene straffe sjåførene med dårlig rating hvis de ikke manuelt slår turen inn på taksameteret, mener han. Et fenomenalt forslag fra NHOs forening for teknologibedrifter!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.