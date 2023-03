Artikkelen fortsetter under annonsen

Havbruksnæringen i Norge har i mange år betalt grunnrenteskatt, gjennom kapasitetsauksjoner og produksjonsavgift. Det har DNs lederartikler sjelden erkjent.

Så heller ikke mandag 27. mars, hvor DN angriper Høyre for å avvise regjeringens vanskapte skatteøkning på havbruk.

DN svikter i både økonomisk, industriell og politisk analyse.

Økonomisk analyse fordi det ikke er korrekt at vridninger og negative effekter av en produksjonsavgift på laks blir verre enn vridningene og disincentivene i regjeringens skatteforslag. En produksjonsavgift som er mindre enn grunnrenten vil ikke påvirke produksjons- og investeringsbeslutninger og vil følgelig ikke skape samfunnsøkonomiske effektivitetstap. Se for eksempel utredningen fra Oslo Economics (OE rapport 2022-116), vedlagt et av de flere hundre innspillene til regjeringens forslag.

Industriell analyse fordi næringen ikke tjener på utsettelser, så lenge investeringene står på vent, strukturendringer stopper opp, og produksjonsavgiften er foreslått økt midlertidig. Men uroen er skapt av dem som fremmet et for dårlig forslag, ikke av dem som er mot det.

Politisk analyse fordi protestene ikke bare kom fra oppdretterne som skal betale skatten, men fra en bred koalisjon av mange. Vi som ønsker oss grunnrenteskatter – men har jobbet med laksenæringen – avviser regjeringens løsning fordi den er for dårlig, og det finnes mindre skadelige forslag å hente proveny på.

Andre som ønsker lavere skatter, avviser den fordi den eneste næringen der Norge er verdensledende og skaper vekst, sysselsetting og ringvirkninger i hele landet. Atter andre mener at skatt skal man ha, men plutselig og kunnskapsløs innføring av skatter man ennå ikke vet hva er, er mildt sagt uheldig.

Det går an å være stødig uten å være sta. Det er å håpe at regjeringen er mer fornuftig enn DNs leder.