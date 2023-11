Artikkelen fortsetter under annonsen

Når ingen i møtene på Gardermoen forrige helg, ifølge Aftenposten, har problemer med å akseptere Erna Solbergs ansvarsfraskrivelser, og når hun i tillegg får lov til å være med i møtet som diskuterer hennes egen fremtid, er det grunn til å spørre: Er Høyres høyeste tillitsvalgte blitt en servil masse?

Hun sier hun tar ansvar. Men for hva og hvordan? For at hun ikke har tatt ansvar for disse aksjesakene til tross for en rekke advarsler? Og hvordan tar hun ansvar uten å ta konsekvensene av ansvarsbruddene? Det blir bare prat.

Sindre Finnes har vist at han ikke er til å stole på. Mener virkelig Høyre at han kan flytte inn i statsministerboligen?

Etter 50 års medlemskap i Høyre, en rekke tillitsverv på lokalt nivå og nå inne i min fjerde periode i kommunestyret, er jeg utrolig skuffet.

Det blir derfor neppe noe bidrag fra meg i valgkampen i 2025 med Erna Solberg som Høyres statsministerkandidat.