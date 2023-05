Artikkelen fortsetter under annonsen

Arne Vestbø i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening tar til orde for å forby oppdatert, norsk fagstoff i digitale tjenester for studenter og profesjoner i DN 10. mai (replikk til Øystein Foros' innlegg «Ny boklov fremmer pensum på engelsk for norske studenter» i DN 8. mai).

Et slikt forbud vil være et fatalt feilgrep og virke stikk i strid med boklovens intensjon om å fremme norsk fagspråk i høyere utdannelse og profesjon.

Fortellingen om at fastpris på lærebøker for høyere utdannelse og profesjonsbøker bidrar til bredde, mangfold og kvalitet i lærebøker på norsk, er ønsketenkning, og tar ikke inn over seg at disse bøkene faktisk skal omsettes i et marked. Nei, de er ikke brød eller tannpirkere, men pris- og markedsmekanismer gjelder her også, ellers ville vi ikke hatt denne debatten.

En lov som i for stor grad regulerer dette særskilte markedet vil få alvorlige, langsiktige konsekvenser for innovasjon og svekke den norske faglitteraturens mulighet til å klare seg i en internasjonalisert og digitalisert høyere utdannelse.

I det vanlige bokmarkedet virker fastprisen etter intensjonen, fordi bokhandlernes aktiviteter utvider totalsalget vesentlig. I høyere utdannelse, derimot, avgrenses markedet av antall studenter som har en bok på pensum, slik antall elever gjør det i skolen. Og pensumbøker kommer aldri i billigutgave, slik romaner gjør.

Det er ikke riktig, som Vestbø hevder, at markedet for fagbøker ligner mer på allmennmarkedet enn på skolebokmarkedet.

Abonnementstjenester for pensumlitteratur og faglitteratur for profesjoner er en sterk internasjonal trend, og disse skaper sterkt press på norske lærebøker. Digitale tjenester bidrar med gode læringsverktøy og gir bedre muligheter for at en større andel studenter faktisk kan skaffe seg pensum. Det bedrer tilgjengeligheten og åpner høyere utdannelse for studenter som trenger tilrettelegging, for eksempel for dysleksi eller med tekst til tale.

Med boklovforslaget vil engelskspråklige innholdstjenester alltid kunne tilby oppdatert faglig innhold, mens de norske må vente i 12 måneder før en oppdatert bok tar del i et abonnement. Dette rammer også arbeidslivet, der store digitale fagportaler for for eksempel jus blir uaktuelle.

Når en norsk fagbok oppdateres, må den fjernes fra tjenesten et helt år for å ikke bryte loven. Med så ulike vilkår blir det i praksis umulig for norske tjenester å konkurrere.

Fastpris på fagbøker gjør bokformatet blir mindre bærekraftig, og dessverre vil de smale fagene rammes først.