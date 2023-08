Artikkelen fortsetter under annonsen

Pensjonistene som har minst, vil få enda mindre i fremtiden. 4 av 10 vil i 2060 ha en pensjon fra folketrygden som er lavere enn dagens minstepensjon for enslige på 257.040 kroner målte i faste lønninger, ifølge regjeringens egne tall. Bakgrunnen er pensjonsreformen og omleggingen som følger med fra minstepensjon til såkalt garantipensjon.

Dagens Næringsliv lar seg på lederplass ikke provosere over disse dramatiske tallene, men snarere måten vi i Rødt har omtalt dem på.

Det er riktig som DN skriver at pensjonsutvalget har foreslått endringer som vil gjøre laveste pensjonene også skal få en noe bedre utvikling enn med dagens system. Dersom – og jeg understreker at vi foreløpig snakker om dersom – forslagene blir vedtatt vil situasjonen altså forbedres litt. Men mange pensjonister vil fremdeles bli lutfattige i framtida. Uansett må både vi og regjeringen nesten ta utgangspunkt i politikken som gjelder i dag når vi lager framskrivninger, framfor DNs «hvisomatte-dersomatte-spekulasjoner» om hva som vil skje hvis en ny politikk blir vedtatt.

For å sette det på spissen: Hadde Rødts pensjonsforslag blitt vedtatt ville vi hatt null fattige pensjonister i 2060. Men det er dessverre neppe fruktbart å ta utgangspunkt i dette når man skal si noe om framtidas pensjoner.

Det er uansett ingen grunn til å la seg berolige av pensjonsutvalget forslag. De ti prosent med lavest pensjon vil i snitt få utbetalt 214.600 kroner i 2060 også inkludert forbedringene som nå er på tegnebrettet. Vi mener det er blodig urettferdig at fremtidens pensjonister kun skal ha en inntekt på en fjerdedel av journalister i Dagens Næringsliv.

Pensjonsreformen belønner høytlønte lederskribenter og andre kontorister som kan stå lenge i jobb. De kan få langt mer i pensjon enn tidligere. Kokker, tømrere og renholdere vil derimot få langt mindre. Derfor er det et skrikende behov for et mer rettferdig pensjonssystem.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.