I lederartikkelen 25. september skriver Dagens Næringsliv at de ikke er enig med Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) som ønsker lempelser i permitteringsregelverket grunnet en meget vanskelig markedssituasjon. Vi mener at DN mangler forståelse for utfordringene i byggenæringen og konsekvensene en langvarig nedtur kan føre til for norsk økonomi.

Bakgrunnen for vårt forslag er å hjelpe bedriftene med å beholde viktig kompetanse i organisasjonen i håp om at markedet vil styrke seg innen et års tid. Alternativet til mange av bedriftene som må permittere er oppsigelser. Og som DN poengterer vil mange av disse finne seg arbeid i andre næringer. Det har vi opplevd tidligere, og da vi trengte dem, kom de ikke tilbake.

For det første ønsker vi en endring av permitteringsregelverket basert på dagens situasjon for vår næring, slik man tidligere har gjort det når andre næringer har hatt store utfordringer. Når DN trekker frem permitteringsregelverket i fiskerinæringen som «mal» for hva vi ønsker oss, er dette skivebom. Fiskerinæringens regelverk er noe helt særskilt og må ikke forveksles med hva andre næringer må forholde seg til. Det er nettopp derfor vi har hatt et utvalg som har sett på regelverket for fiskerinæringen.

Dessuten hopper DN helt bukk over at vi ønsker at de permitterte skal kunne øke kompetansen sin ved å ta kompetansehevende studier i permitteringstiden, ikke først etter tre måneder, som er regelen i dag. Det vil sikre at byggenæringen har den kompetansen som trengs for å hjelpe det norske samfunnet gjennom det grønne skiftet og sørge for at vi kan bygge de byggene og den infrastrukturen som trengs for fremtiden. Istedenfor at denne krisen gir oss en kraftig knekk, bør vi bygge for et moderne og bærekraftig Norge.