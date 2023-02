Artikkelen fortsetter under annonsen

Mat, strøm, drivstoff, renter – alt av priser og kostnader øker. Priser som gir mindre penger å rutte med til familier og næringsliv over hele landet.

Samtidig ser vi at DNB feirer et rekordresultat på ti milliarder kroner for fjerde kvartal. Med den forholdsvis ensartede rentesettingen i hele banknæringen, er det å forvente at også de øvrige bankkonsernene har gode dager.

Det er bra at vi har en finansnæring som er solid, men det er spesielle tider. Det er krig i Europa, rekordhøy inflasjon, en energisituasjon som vi må tilbake til 1970-tallet for å oppleve, og vi er ved utgangen av en pandemi. Det krever at alle tar samfunnsansvar – og at ingen tar et større prispåslag enn strengt nødvendig.

Vi er alle avhengige av mat, og derfor ber vi matvarekjedene vise samfunnsansvar. De fleste av oss er også avhengige av lån for å eie egen bolig og bil. Derfor må også DNB og banknæringen vise samfunnsansvar og ikke øke rentene mer enn strengt nødvendig. DNBs overskudd viser at det er et potensial for å ta et større samfunnsansvar.