I realiteten er skattenivået i dag det samme som i 2013 og 2005, og mye lavere enn skattenivået i 2001. Det gjelder også for næringslivet.

Landets rikeste har fortsatt lavere skatt på sin formue enn de hadde før Solberg-regjeringen. Den jevne lønnsmottager har fortsatt en høyere skatt på sin inntekt enn landets 0,1 prosent rikeste.

Det er en seiglivet myte at SV ønsker store nye skatteøkninger for næringslivet og bedrifter, en myte som gjentas av DNs leder. SV vil øke selskapsskatten fra 22 til 23 prosent, nivået en opprinnelig ble enige om i det brede skatteforliket på Stortinget. Til gjengjeld ønsket ikke vi den økningen i arbeidsgiveravgiften som regjeringen la frem i høst.

Jeg tror de fleste bør kunne være enig i at en marginal økning i selskapsskatten, som er overskuddsbasert, er bedre enn store midlertidige skatteøkninger som har mer vilkårlige konsekvenser.

Vi må regne med å bruke mer penger på å finansiere velferden vår fremover. Men fremover vil det også bli en betydelig privat velstandsvekst. Å omfordele noe av den private velstandsveksten over til offentlige budsjetter og velferd, fremfor at vi alle kjøper oss velferdstjenester privat, er både effektivt og lurt.

Vi må også lykkes med klimaomstillingen. Derfor må skattesystemet fremover både bli mer rettferdig, omfordelende og grønnere. Det er en omlegging SV vil bidra til.