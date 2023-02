Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommentator Anne Rokkan skriver i DN 13. februar at klima- og miljøminister Espen Barth Eide nå kan kalle seg for «pest- eller koleraminister». Årsaken: regjeringens snuoperasjon om ny E6 i Lågendeltaet ved Lillehammer.

I motsetning til Rokkan mener vi i OFV at regjeringen og Barth Eide gjør rett i å gjøre om på Miljødirektoratets «nei». Det er vanskelig å finne et mer demokratisk riktig samferdselsprosjekt. Stortinget sa i 2019 ja til strekningen, det samme har kommunen og fylkeskommunen gjort i sine politiske vedtak.

Det hjelper ikke at DDE synger om E6 som den «strakaste» veien, når virkeligheten er at E6 har stort behov for oppgradering. Ny vei vil bety bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det er viktig, for i fjor var det rekordmange dødsulykker på norske veier.

Vi er for å bevare natur, og det kan gjøres på ulike måter. Lokalt peker man på at ny vei vil bety bedre forhold for Lågendeltaet ved å få veien i tunnel og ikke langs deltaet i dagens trasé.

Den beste måten å sikre effektiv bruk av ressurser og bevare uberørt natur på er å unngå omkamper om utbygging av infrastruktur. Det viktigste er ikke å bygge mer vei, men å forvalte den veien som allerede er der på en god måte.

Vi ber Rokkan være etterrettelig i sin kritikk av naturinngrep og ikke henge ut veien som den store synderen, for kritikken må gjelde alle inngrep, både vei, jernbane og annen infrastruktur i urørt natur. Til og med utbygging av mer fornybar kraft.