Ifølge Stian Carlsen er det endog blitt «færre utleieboliger» på grunn av formuesskatten. Kan dette stemme?

Carlsen peker spesielt på at «formuesverdien har steget fra 60 prosent i 2015 til 100 prosent i 2023» av en sekundærboligs (markeds) verdi. Merk at i 2015 var prosentsatsen 70 og ikke 60!

Statistikk for 2015–2022 viser at antall husholdninger som leide bolig økte med 14,1 prosent. Få husholdninger deler samme bolig. Da stemmer ikke Carlsens påstand om at det er blitt færre utleieboliger. Utleie av eksisterende boligmasse er blitt intensivert – og ikke redusert – i senere år, da antall boliger i Norge bare økte med 9,7 prosent i perioden.

SSBs prisindeks for brukte boliger økte med 41,6 prosent fra 2015 til 2022. Jeg har regnet ut at for en sekundærbolig som i årene 2015–2023 øker i verdi i samsvar med denne indeksen, og forutsatt uendret indeks fra 2022 til 2023, vil effekten på formuesverdien av endret formuesverdisats utgjøre 59,3 prosent og boligpriseffekten utgjøre 40,7 prosent.

Endringer i reglene for formuesskatt utgjør dermed den største effekten. Men også høyere boligpriser er en vesentlig forklaringsfaktor for økt skattegrunnlag, og det blir misvisende ikke å oppgi dette.

Ja, svekket boligbygging skaper press for utleieboliger. Carlsen unngår imidlertid å opplyse at problemet primært er sterk etterspørsel. Innvandringen til Norge er en hovedforklaring. Nettoinnflytting til Norge var 209.577 personer samlet for 2015–2022. Narrativet om at formuesskatten har skylden for det meste – fra svekkelse av norsk valuta til høye leiepriser for boliger – kjøper jeg ikke sånn uten videre.