Skatterabatten har vært en viktig fordel for å stimulere flere til å velge elbil som firmabil helt tilbake fra 2005, og den varierte mellom 20 og 50 prosent av bilens listepris, før den ble fjernet helt fra og med skatteåret 2023.

Konsekvensen av dette er at det nå foregår en betydelig overbeskatning av de som har elbil som firmabil. Enkelte brukere får en overbeskatning på over 100 prosent, noe som er både moralsk og juridisk uholdbart.

I 2020 var det ifølge Finansdepartementet 14.800 nordmenn som hadde elbil som firmabil. Nå opplever vi at mange profesjonelle bilbrukere ikke tar seg bryet verdt å ha elbil som firmabil, når det ikke lenger er noe økonomisk incentiv som kompenserer for alle de praktiske ulempene, spesielt knyttet til lading og rekkevidde.

Vi mener det er viktig av hensyn til borgernes tillit til skattesystemet at den skattbare fordelen i størst mulig grad oppfattes å svare til den reelle fordelen den private bruken innebærer.

Dagens regler, som innebærer en betydelig overbeskatning, vil hindre målsetningen om at 100 prosent bilene som selges i 2025, skal være elektriske.