På lederplass angriper DN SVs bemanningsnorm for eldreomsorg, men argumentasjonen holder ikke.

Sykehjemsansatte gjør en formidabel innsats, med alt for knappe ressurser. Ansatte forteller at de gruer seg for å gå på jobb fordi de ser at de ikke strekker til. At de ikke kan gi en god nok omsorg til beboerne. Å snakke om å utdanne og rekruttere flere, holder ikke. Hvis ditt sykkelhjul er punktert må du både lappe og pumpe, det holder ikke å bare gjøre det ene eller det andre. For eldreomsorgen lekker: Hver femte sykepleier slutter i yrket før det er gått ti år.

Noe er alvorlig galt. Det er åpenbart at vi må gjøre sykehjem og andre pleie- og omsorgstjenester til gode arbeidsplasser med god bemanning, lønnsbetingelser og arbeidsmiljø.

Norsk Sykepleierforbund ønsker en bemanningsnorm ikke minst fordi den viser hvilken kostnad det har dersom sykehjem skal være gode hjem, ikke bare oppbevaring. God bemanning må ta høyde for forventet fravær, så man kan ha realistisk planlegging. Bemanningsplaner er for optimistiske og tar ikke hensyn til sykefravær. Svaret er tilstrekkelig, stabil og kompetent grunnbemanning. Vi kan ikke basere driften på overtid, deltidsstillinger, ekstravakter og vikarbyråer lenger. Vi må rydde opp.

Vi har bemanningsnorm i barnehager og skoler. Det fratar ikke «den enkelte institusjons evne til å planlegge ut fra egne behov og oppgaver». Det betyr at det er et sikkerhetsnett i bunn. Hvorfor skal ikke fellesskapet sørge for samme sikkerhetsnett for våre eldre?

Som politiske beslutningstagere må stortings- og kommunepolitikere tørre å få vite hvilken kostnad dette har, og ta regningen. I dag tas regningen av feil person: Den ansatte i eldreomsorgen. Den betales i belastning, stress, sykefravær og uførhet. Men man skal ikke bli syk av å jobbe i omsorgen.