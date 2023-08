Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge har et av de mest deregulerte boligmarkedet i Europa. Dette ser vi tydelig konsekvensene av i Oslo. Etter tiår med feilslåtte boligpolitikk fra Høyre var det på tide med nye grep i boligpolitikken. Og SV og det rødgrønne byrådet er i gang.

I avisens leder 14. august blir SVs forslag om å kraftig regulere leiemarkedet utpekt som årsaken til boligkøene i Oslo. Dette kunne ikke vært lenger unna sannheten.

Fallet i antallet sekundærboliger har sammenfalt med renteøkninger, inflasjon og uro i verdensøkonomien – det er blitt dyrere å eie bolig nummer to, tre og fire. Det betyr ikke at vi skal sitte stille i båten.

For hvis du ikke er blant de heldige som har råd til å eie, er det en stor sjanse for at du må prøve lykken på det private leiemarkedet. For mange er denne tilværelsen preget av utrygghet og uforutsigbarhet. Mangelen på langsiktige leieavtaler gjør at mange må flytte ofte. Andre opplever å bli kastet ut, slik at utleieren kan presse prisene opp.

En bolig skal være et hjem, ikke et spekulasjonsobjekt. Vi går til valg på kraftige grep for å øke tilbudet av leieboliger i Oslo, både kommunale og ikke-kommersielle. Dette må kombineres med styrking av leieboeres rettigheter. En viktig seier for SV var derfor å få satt ned et utvalg som skal komme med forslag til en ny husleielov som skal sikre nettopp dette.

DN kritiserer SV for at det er færre tilgjengelige utleieboliger i Oslo, men glemmer at Oslo har tatt ansvar med å ønske ukrainske flyktninger velkommen. Hittil har Oslo bosatt nesten 2000 ukrainske flyktninger.

Oslo har aldri tidligere tatt imot så mange flyktninger på så kort tid.

Høyres løsninger på dagens boligkrise er de samme løsningene de alltid har hatt, og vil ikke fikse boligkøene. Med SV i byråd regulerer vi nå tusenvis av boliger hvert eneste år, i tråd med befolkningsveksten. Å bygge mer kan bidra til å dempe prisveksten på boliger, men ønsker du flere rimelige boliger for folk så trengs andre og flere politiske grep i tillegg.

Når det gjelder den sosiale boligpolitikken har Høyre abdisert, mens SV og byrådet setter farten opp. Vi skal få fart i studentboligbyggingen, sikre flere leie-til-eie-boliger, tilby nye boliger til førstegangskjøpere for 80 prosent av markedspris, ha flere kommunale boliger og mye, mye mer.

Der Høyres svar er å la markedet herje fritt og bygge bitte små leiligheter, har heldigvis SV og byrådet større ambisjoner: Vi skal få ned boligkøene samtidig som vi skaper gode hjem og nabolag.

