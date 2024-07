En gyllen middelvei i strømmarkedet

DN skrev nylig på lederplass at markedet er i ferd med å rydde opp der markedet har feilet: å få bukt med strømselskapene hvis forretningsmodell er å føre kundene bak lyset. Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet svarte at den usynlige hånden har gjort lite eller ingenting for å gi norske strømkunder billige og gode avtaler.