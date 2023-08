Artikkelen fortsetter under annonsen

Terje Erikstad skriver i sin kommentar 17. august at det smarteste er å avvikle norsk oljeproduksjon. Et friskt utsagn, men tynt begrunnet.

Erikstad viser blant annet til IEAs «net zero 2050»-scenario. Det konkluderer med at det ikke vil være behov for nye olje- og gassfelt i en verden hvor 1,5 graders målet nås. Det som imidlertid også presiseres er at dette målet ikke nås ved å slutte å investere i nye olje- og gassfelt i dag, men ved å gjennomføre en lang rekke tiltak som vil dra ned behovet for olje og gass. IEAs siste fremskrivinger viser at verden per nå ikke beveger seg i denne retningen.

Stabil og pålitelig tilgang på energi er en viktig forutsetning for økonomisk vekst og for å drive frem det grønne skiftet. Å strupe tilbudet før alternativene er på plass, vil være uklokt. De siste årene har vist oss hvilken effekt blant annet høye energipriser kan ha på økonomien.

Etter Russlands invasjon av Ukraina er Norge blitt en stadig viktigere aktør for europeisk energisikkerhet. Både når det kommer til gass og olje. Det er også derfor EU uttalt støtter videre leting og utvikling på norsk sokkel. Jeg tror EU ville vært uenig i Erikstads konklusjon. Grundige sensitivitetsanalyser, høye avkastningskrav og svært kort tilbakebetalingstid gjør prosjekter på norsk sokkel som besluttes i dag, svært robuste for utviklingen i energimarkedene lenger frem i tid.

Det vil være smartere å diskutere hvordan vil skal få realisert verdikjedene og teknologiene som faktisk vil ta oss mot 1,5 grader: havvind, karbonfangst- og lagring, hydrogen. For det er ikke slik at lønnsomme fornybar eller lavkarbonprosjekter plutselig dukker opp i stort monn fordi lønnsomme olje- og gassinvesteringer på norsk sokkel stoppes.