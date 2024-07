Enkle grep for tryggere BankID

«En reversering av digitaliseringen og effektivitetsgevinstene ved løsninger som BankID er feil medisin», skriver Øyvind Westby Brekke i et svar på min kronikk om at bruk av BankID tilrettelegger for økonomisk kriminalitet. Jeg vet ikke hvem som har foreskrevet den medisinen, men det er ikke meg.