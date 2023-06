Artikkelen fortsetter under annonsen

Likeledes at konkurransedirektør Tina Søreide i sitt svar til meg 14. juni bekrefter at ønsket om et etterforskningsverktøy ikke egentlig er motivert av situasjonen i dagligvaremarkedet (innlegget «Vill vest med nytt verktøy?»). Måtte våre politikere merke seg dette.

Dersom Norge innfører markedsetterforskning, ligger vi an til å bli det andre landet i EU/EØS-området, etter Island, som gjør det. Tilsvarende verktøy var nylig til vurdering i EU, men ble lagt bort etter utredning. Det bør bli konklusjonen også her hjemme.

Søreide skriver som om rettssikkerhet er en selvfølge. Det er det ikke.

En selvfølge er heller ikke riktige, konkurransefremmende og forbrukerorienterte myndighetsvedtak. Et sideblikk på Konkurransetilsynets egen fusjonskontroll illustrerer det. Inngrepshyppigheten i norske fusjoner er langt høyere enn i sammenlignbare land, og kun to ganger har Konkurransetilsynets inngrep blitt prøvet av en uavhengig domstol. Begge ganger ble tilsynets vedtak opphevet.

Uhjemlede inngrep rammer det som i realiteten er effektiv forretningsadferd, og er skadelig, både for næringsliv og forbrukere.

Behovet for god kontroll med tilsynets virksomhet i form av skikkelige rettssikkerhetsgarantier er påtrengende for det aktuelle verktøyet, som introduserer en ny standard for inngrep i markeder. Hva som utgjør en «vesentlig konkurransebegrensning» i verktøyets forstand, herunder forholdet til praksis under gjeldende konkurranselov, fremstår foreløpig som uklart.

Tilsynets tilnærming som illustrert ved Søreides svar er i så måte ikke beroligende.

Helt til slutt er det hensiktsmessig med en viktig oppklaring: Å være kritisk til ny og ekspansiv lovgivning dreier seg ikke om et ønske om å pleie markedsmakt til skade for forbrukerne. Dette vet trolig Søreide, men det er et enkelt knep å fremstille motstemmer i ordskiftet som motstandere av konkurranse.