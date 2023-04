Artikkelen fortsetter under annonsen

17. april sendte vi for SMB Norge inn klage til Esa mot Norge for brudd på EØS-avtalen. De nye innleiereglene har som formål å stoppe eller begrense bruken av vikarbyråer (bemanningsforetak) i Norge, opprinnelig tatt opp av Bjørnar Moxnes og Rødt i Stortinget 5. mars 2019 i et privat lovforslag (Dok 8).

De nye innleiereglene har et Rødt-preg, og nettopp derfor kan regjeringen ha kommet i skade for å bryte både EØS-avtalen og grunnleggende bestemmelser om organisasjonsfrihet.

Fra 1. april ble det innført totalforbud mot bruk av vikarbyråer i byggebransjen Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Selv ikke ved behov for sykevikarer skal bedriftene kunne få benytte vikarbyråer. Det er derfor et veldig inngripende forbud. Med forbudet begrenses fri flyt av arbeidskraft og tjenester over landegrensene, og saken blir relevant for Esa.

Bruk av vikarbyråer i hele Norge for nesten alle bransjer er også blitt forbudt ved arbeid av midlertidig karakter, som sesongarbeid. Her har imidlertid LO fått gjennomslag for et unntak, som nærmest må betraktes som en genistrek. Til tross for forbudet sier nemlig arbeidsmiljøloven at bedriften fortsatt kan bruke vikarbyråer dersom bedriften er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven (§ 14-12): de store landsdekkende fagforeningene med 10.000 medlemmer eller mer, hvor LOs forbund dominerer. Dermed må bedriftene som midlertidig trenger kompetent arbeidskraft fra vikarbyråene, kreve at de ansatte melder seg inn i et LO-forbund, og deretter få tariffavtale og innleieavtale.

LOs forbund vil få mange nye medlemmer og bestemmer samtidig hvem som får leie inn og ikke, for her har de nemlig vetorett etter loven, en unik maktposisjon. Men står det står seg i forhold til organisasjonsfriheten i menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 11, som antagelig må forstås som del av EØS-avtalen?