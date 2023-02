Artikkelen fortsetter under annonsen

DN har gjennomgått partifinansieringen til Høyre, som flyr høyt på målingene (DN Magasinet 28. januar). Av 16,4 millioner kroner som ble gitt til Høyres valgkamp i 2021, har DN regnet ut at cirka 40 prosent kommer fra partiets rike onkler med koblinger Sveits, USA og Monaco. I en veldig gjennomarbeidet sak er det ingen fra Høyre som kan bekrefte at de ikke har brutt partiloven.

På spørsmål om det er problematisk at politiske partier i Norge finansieres fra utlandet, svarer Henrik Asheim (H) blant annet: «Så lenge pengene er gitt av personer eller bedrifter, som det er full åpenhet om, så er det ikke et problem». Det stemmer ikke.

Partiloven §17a regulerer hvem, eller hva, partier ikke kan motta støtte fra. Her står det «utenlandske givere, det vil si privatpersoner som ikke er norske statsborgere eller som ikke oppfyller vilkårene for å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, jf. valgloven § 2-2, eller juridiske personer som er registrert i utlandet». Så jo da, Asheim, det kan absolutt være et problem selv om man er åpen om det.

Tilliten til politikerne er noe av det fineste i samfunnet vårt. Den tilliten forvaltes hver dag av partiene, og deres representanter. Det er bra at vi har en regulert åpenhet rundt finansieringen av partier, men det krever også mer enn bare åpenhet.

Det kan godt være at de fleste av disse rike onklene har utelukkende finansiert Høyre gjennom selskapene sine og har funnet smutthull i lovverket. Da burde partiet ta initiativ til å få tettet demningen som holder oppe tilliten vår. I Norge håper jeg at vi også i fremtiden kan vinne valg på politikk og ikke på penger fra Sveits.

Om Høyre ikke kan eller vil bekrefte at partiet har fulgt partiloven til punkt prikke, burde kanskje partilovnemnda stille dem spørsmålet formelt?