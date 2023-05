Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens Næringsliv skriver i sin lederartikkel 4. mai at vi ikke må være kjøtthuer. Inntrykket en ofte får i mediene, også her, er at nordmenn har et høyt forbruk av kjøtt, at det har økt og øker kraftig, og at vi særlig spiser mye og stadig mer av storfekjøtt.

Det er sterke grunner, både for helse og for miljø, klima og bærekraft, til å redu­sere forbruket betydelig, globalt og i Norge, med noe faglig uenighet om hvor mye. Men debatten bør ta utgangspunkt i fakta, hvor Norge ligger inter­nasjonalt, hvilke kjøttslag nordmenn spiser mest av og hvordan utviklingen har vært de siste tiår.

Verdens gjennomsnittlige kjøttforbruk per innbygger er 34 kg (ifølge FAO/OECD). Øverst ligger USA med 99 kg, samt Australia, Argentina og Brasil, alle med en høy andel storfekjøtt.

Gjennomsnittet for EU og OECD er rundt 70 kg. (Alle tall gjelder kjøtt til forbruker. Tall fra 2018 er brukt fordi en her har gode tall for internasjonal sammenligning.)

Kjøttforbruket i verden er todelt. Mye av Afrika samt India har nær vegetarisk kosthold, med noen få kilo kjøtt. Øst-Asia og særlig Latin-Amerika har et kjøttforbruk som mange OECD-land.

Norge har kjøttforbruk som et utviklingsland, iallfall som Mexico, Peru eller Vietnam: 56 kg, klart lavest i Norden. Island, Danmark og Finland har alle et forbruk som snittet i EU og OECD, rundt 70 kg, og Sverige har rundt 62 kg.

Kjøtt­forbruket i Norge har økt fra 37 kg i 1990, men fra 2008 til 2018 bare med én kg, og er nå gått litt ned (55 kg i 2021).

Norsk forbruk av storfekjøtt er ikke økt siden 1990, men har ligget ganske stabilt rundt 13–14 kg per innbygger, og sau og lam med 4–5 kg i hele perioden. For svin økte forbruket fra 15 kg i 1990 til omkring 20 kg rundt år 2000, deretter stabilt.

Størst økning har det vært for fjærfé, fra fire kg i 1990 til 16–18 kg de siste ti år.

Kylling står altså for tre fjerdedeler av det økte kjøttforbruket siden 1990, svin for resten.

For «rødt» kjøtt, særlig fra drøvtyggere (storfe og småfe), særlig i fokus av helse- og miljøgrunner, er det altså liten eller ingen økning siden 1990. Mange land har mye høyere andel av storfekjøtt eller rødt kjøtt. Trolig har mange, også i mediene, lett for å tro at rike nordmenn, med høyt forbruk på mange områder, også har høyt kjøttforbruk, men det stemmer ikke.

Tvert om har vi et mye bedre utgangs­punkt enn mange andre land for å komme ned på et mer bærekraftig nivå med et lavere kjøttforbruk.