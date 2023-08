Saken handler om: Espresso House skal være en trygg og god arbeidsplass

Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, omtaler Espresso House i sitt innlegg om human kapital i DN mandag. Han har helt rett i at vi i Espresso House har hatt utfordringer de siste par årene, men dette er ikke drevet av et ønske om best mulig bunnlinje. Tvert imot. Fornøyde medarbeidere er bra for business.

Jeg er derfor den første til å beklage de konsekvenser våre utfordringer har fått for våre ansatte.

Som arbeidsgiver har vi et stort ansvar for å sørge for at unge arbeidstagere har det fint og trygt på jobb. Her har vi en del å ta tak i. Dette handler i hovedsak om bedre samarbeid, gode systemer, opplæring og implementering. Vi skal sørge for å ivareta behovene og rettighetene til våre ansatte.

Vårt mål er at Espresso House skal bli et godt sted å jobbe for alle arbeidstagere, både unge og gamle. Veien dit går gjennom et godt og tillitsbyggende partssamarbeid. Derfor er vi positive til at våre ansatte organiserer seg.

Vi ønsker å få på plass et godt samarbeid med Fellesforbundet og er i dialog med dem om dette. I tillegg har vi igangsatt en rekke tiltak for å sikre at vi får løst de utfordringene vi har stått i og som DN har omtalt.

Dette skal vi lykkes med. Det handler om å identifisere utfordringene, finne de rette tiltakene og iverksette disse. Vi skal bli en foregangsbedrift for unge arbeidstagere som har sitt første møte med arbeidslivet.

