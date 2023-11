Artikkelen fortsetter under annonsen

DN hadde 6. november en artikkel med tittelen «Spår kjøpsrush på én type biler: – Dette blir drepen». Suzuki-importør Frank Dunvold går der kraftig til angrep på regjeringens forslag om å fjerne vektfradraget på ladbare hybridbiler.

Han viser til at biltypen passer veldig godt inn i distriktene hvor det er lengre mellom ladestasjonene enn i urbane strøk.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet er uenig i at elbiler ikke passer godt i distriktene, med henvisning til at elbilandelen var over 80 prosent i Nord-Norge i fjor. En faktasjekk mot Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) avslører at elbil-andelen i Nord-Norge var på 70,4 prosent i fjor, og ikke på over 80 prosent.

Bilbransje24.no tok opp avvikene med Lars Vangen, som refererer til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Problemet med SSB-tallene er at de kun tar hensyn til hvor bilens eier bor – eventuelt kontoradresse – og ikke korrigerer for bilbrukerens eller leasingtakerens adresse ved leasing. Direktør Thorsen i OFV sier de bruker mye ressurser på å korrigere sine tall for å rette opp i disse skjevhetene.

Vi reagerer kraftig på at Finansdepartementet bruker feil faktagrunnlag i beslutninger om å foreslå avgiftsendringer som får store negative konsekvenser for nordmenn i distriktene, som er helt avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå rundt.

Dette bidrar til å svekke folks tillit til politikerne spesielt og offentlige myndigheter generelt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.