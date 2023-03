Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg undrer meg stadig over teoretisering fra akademia over norsk skattepolitikk i DN. Sist fra førsteamanuensis ved NHH Øyvind Thomassens kronikk 29. mars. At man skal ta hensyn til avkastning av prosjekter og ikke sløse hverken kapital eller arbeidskraft på det som ikke er lønnsomt, er vel de fleste enige om. Men for å komme i en slik posisjon må man ha rammevilkår som ikke spenner ben under vekstmulighetene, og som sikrer fremtidige arbeidsplasser.

Teori og praksis er to ulike ting, og en «perfekt markedsøkonomi» har vel ingen land klart å gjennomføre.

Thomassen presenterer en finurlig universalløsning for alle ulønnsomme selskaper. De må nemlig «nedbygges» slik at kapital og arbeidskraft kan «frigjøres» til bruk i det som er lønnsomme prosjekter. Vel, det var den teoretiske formulerte måten.

I den praktiske verden vil man vel heller brukt rene ord som nedlegging eller konkurs, ruin, og tap av arbeidsplasser.

Vi som har investert så å si all kapital i «ikke-omsettbare» driftsmidler, som for eksempel spesialtilpassede produksjonslinjer, har få eller ingen mulighet til å selge unna for så å reinvestere. Formuende personer er ikke nødvendigvis rike, men samme skatt må vi betale som om formuen var plassert i aksjer eller bankinnskudd, også om vi i en periode med omstilling går med tap.

Alle bedrifter må kontinuerlig innovere og omstille seg, hvis ikke er det kroken på døren. Vis meg gjerne den praktiske modellen som sikrer høy avkastning, som tar høyde for alle utviklingskostnader, tiden det tar å utvikle og etablere nye produkter, konsepter etc., eksterne lånemuligheter, svingninger i marked og valuta, endring i konkurransesituasjon, for ikke å snakke om svingninger i kostnader som råvarer og energi, Jeg kjøper gjerne den modellen – «krystallkulen».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nei, la for all del ikke norske eiere og de som skaper arbeidsplasser og vekst over hele landet få slippe å betale skatt slik som utenlandske investorer får. La oss fortsette å tappe selskapene gjennom formue- og utbytteskatt – som om vi alle har pengebingen full – og dermed gjøre det vanskeligere å omstille seg for å sikre fremtiden. Hvorfor er det så mange eiere av norske bedrifter og selskaper som er uenige med akademia?

Er vi dumme som ikke forstår, eller bare ikke flinke nok til å skape verdier?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.