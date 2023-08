Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi har nylig hatt besøk av verdens største hangarskip, USS Gerald R. Ford. Det var en klar melding om at USA står bak Natos sikkerhetsgaranti. Innenfor rammen av Norges Nato-medlemskap har vi tett forsvarssamarbeid med en rekke allierte land, og hvert år kommer allierte styrker til Norge for å trene sammen med norske soldater og gjøre seg kjent med norske forhold.

Bjørn Arild Gram (Foto: NTB) Mer...

Nato har oppdatert planene for forsvaret av alle Nato-land, inkludert planene for Norge og Norden. Nå må planene følges opp med personell og utstyr. Vår evne til å ta imot og trene sammen med våre allierte må styrkes. Vi må også tilrettelegge bedre for alliert forhåndslagring. Allierte soldater må bli vant med norsk terreng og utstyret må fungere under krevende omgivelser her i nord.

Det har nettopp vært toppmøte i Nato. Møtet var lagt til Vilnius, der statsledere fra alle Nato-land møttes for å bli enige om veien fremover. Viktigheten av å sikre blant annet Norges evne til å levere gass til Europa og våre allierte ble tydeliggjort etter sabotasjen av Nord Stream-rørledningene i september 2022. En av konklusjonene fra møtet var at Natos rolle i beskyttelsen av undersjøisk kommunikasjons- og energiinfrastruktur skal styrkes. Toppmøtet besluttet også et skjerpet ambisjonsnivå for medlemslandenes forsvarsutgifter, målt i andel av bnp, etter 2024.

Vi er den første norske regjeringen som har besluttet at Norge skal oppnå og opprettholde minimum to prosent av bnp til forsvarsutgifter fra og med 2026. Dette er et viktig signal til Nato og det er viktig for vår nasjonale forsvarsevne.

Vi må gjøre det enda mer attraktivt for allierte å trene og øve i Norge. Det trengs tilrettelegging av infrastruktur for blant annet øvingsområder, oppstillingsplasser og innkvartering

I tillegg må kostnadene for allierte som vil være mer til stede i Norge være akseptable. Regjeringen prioriterer dette høyt og har derfor økt innsatsen for tilrettelegging for allierte med rundt 800 millioner kroner etter regjeringsskiftet. Vi øker kapasiteten til Blåtind øvingsfelt i Indre Troms, både for nasjonale og allierte styrker, og på Bardufoss øker vi mottakskapasiteten. På Bardufoss brukes midlene til opprustning av hangarer for fly og helikoptre og vedlikehold av taksebaner og oppstillingsplasser for fly.

Regjeringen kunngjorde også i sommer at vi investerer 195 millioner kroner ekstra for å gi tak over hodet til allierte styrker. Dette skal gå til å bygge brakker og teltleir for allierte i Indre Troms. Det har ikke vært gode nok løsninger på overnatting for allierte og man har leid inn brakker og telt etter behov. Kostnadene blir betraktelig lavere med å anskaffe dette selv.

Samlet sett blir dette billigere både for oss og våre allierte. På den måten får vi mer forsvarsevne ut av hver krone.

Regjeringen viderefører og styrker også vedlikeholdet av kritisk infrastruktur på Andøya for å styrke evnen til å ta imot allierte fly. Vi er tydelige på at i den situasjonen vi står i, trenger vi all eksisterende mottakskapasitet for alliert forsterkning i nord. I revidert nasjonalbudsjett 2023 prioriterte regjeringen 167 millioner kroner til Andøya for å styrke evnen til alliert mottak og for å støtte sivile aktører med relasjon til Forsvaret.

Gjennom tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA, legges det til rette for at amerikanerne kan investere i infrastruktur på omforente områder i Norge. Etter henvendelse fra USA har regjeringen godkjent amerikanske investeringer på om lag to milliarder kroner i infrastruktur på Rygge. Prosjektene er knyttet til mottak av amerikanske kampfly. De amerikanske investeringene i infrastruktur på Rygge vil ha positiv betydning for norsk, nordisk og alliert sikkerhet.

Vi skal i 2024 legge frem en ny langtidsplan for Forsvaret. Regjeringen har fått mange gode råd fra Forsvarssjefen, Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og sikkerhetsfaglig råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Vi har siden slutten på den kalde krigen tatt ut en fredsgevinst, nå er det tid for å betale en høyere forsikringspremie.

Vi trenger et større og mer robust nasjonalt forsvar, samtidig som vi utvikler et tettere og mer omfattende forsvarssamarbeid med våre allierte. Vi har allerede tatt konkrete grep for dette, og regjeringen vil fortsette å styrke tilretteleggingen for alliert tilstedeværelse og aktivitet i Norge.