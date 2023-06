Artikkelen fortsetter under annonsen

Advokat Harald Alfsen tar opp spørsmålet om megling i sitt innlegg i DN den 3. juni. Fosen-saken er nok langt alvorligere enn dette. Det handler om statens manglende respekt for en rettskraftig dom i Høyesterett og viser med tydelighet hvordan staten kan demonstrere sin makt ovenfor den vinnende part.

Enhver næringsdrivende i Norge bør ta inn over seg hva som faktisk skjer i denne saken. Er det slik vi vil ha det også i andre saker? Skal man som den klart vinnende part i retten måtte oppleve at man på nytt må kjempe en ny lang kamp mot den mektige staten, og tvinges til å forhandle frem en løsning? Hvilken maktforskjell er det vel i de forhandlinger som foregår. Her er det «Det godes hensikt» (fortsatt produksjon av strøm og inntekter) i tråd med Det grønne skifte som settes opp mot reineierne og det samiske folks rettigheter. Politiske og økonomiske interesser opp mot rettsstatsprinsipper hvor rettskraftige dommer skal følges, også av staten.

I Fosen-saken kom som kjent Høyesterett i storkammer enstemmig til at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse gitt av NVE tilbake til 2010, var ugyldige. Det var brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Mølleparkene skulle ikke vært satt opp her, og heller ikke satt i drift.

Det har gått over 600 dager hvor møllene fortsatt går som før. Ingen er revet eller stanset. Dette er en bevisst, langvarig og utmattende trenering som også setter rettsstaten på prøve.

Hvis et privat selskap hadde satt opp tilsvarende vindmøller og staten hadde vunnet frem, kan man være sikker på at de umiddelbart hadde blitt stanset av staten og fjernet med en gang, for selskapets regning.