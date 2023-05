Artikkelen fortsetter under annonsen

For oss er det derimot helt tydelig at høyresidens fraværsgrense ikke er den riktige løsningen i arbeidet med å skape en skole for alle.

DN tegner et skjevt bilde av fraværsgrensens evaluering fra Fafo. Det stemmer at den viser en nedgang i fraværet, men det gjaldt ikke det mest avgjørende problemet, frafallet. Selv om det er viktig og avgjørende å være på skolen, burde ikke det være viktigste målestokk for om fraværsgrensen har livets rett. Det burde heller vurderes etter hva den gjorde for de som faktisk står i risiko for å falle helt ut av skolen. For dem var ikke høyresidens fraværsgrense den genistreken den blir fremstilt som. Helt nøyaktig sto følgende om fraværsgrensens effekt på frafallet i Fafos evalueringsrapport: «Videre analyser er nødvendig for å vurdere om elevene som får IV, gjennomfører videregående opplæring noe forsinket, eller om fraværsgrensen kan ha betydning for hvor mange elever som gjennomfører og består videregående opplæring.» Evalueringen konkluderte altså ikke med at fraværsgrensen funket i å få færre til å falle fra skolen.

Måten DN avskriver de svakeste elevene på, er påfallende. Det kan ikke være sånn at vi skal godta et regelverk hvor de som trenger skolepolitikken mest, blir avskrevet som irrelevante.

DN viser til at fraværsgrensen kanskje hindrer en ikke-sårbar elev fra å sove litt lenge en mandagsmorgen og at den derfor må anses som effektiv, men man gjør det lett for seg hvis man skal tenke at forsovelse er den største utfordringen i dagens skole. Og vi skal selvfølgelig fortsatt ha regler imot skulking i skolen, men når tusener av elever sier fraværsgrensen presser de svakeste ut av skolen gjør vi klokt i å lytte til det.

For noen av de største utfordringene i skolen i dag er mest av alt stress, press og nettopp de sårbare elevene som fortjener mer enn oppfølging først etter at de har fått et problem med fravær.

Arbeiderpartiets skole skal sette elevens trivsel på skolen og rett til å fullføre videregående i sentrum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DN kritiserer oss for å ikke ha noen bedre forslag til å få ned fraværet, men avslører med det egentlig en helt grunnleggende uenighet i premissene fraværsgrensen ble skapt på: Vi mener ikke at fraværsreglementet er det viktigste for å få folk til å fullføre skolen. Ingen faller helt ut av utdannelse eller opplæring fordi fraværsreglementet ikke var strengt nok. De gjør det fordi skolen ikke var god nok på å funke for dem.

Da må man snakke om en mer praktisk skolehverdag, helsesykepleiere, lærere, trivsel. Ikke hvordan vi kan lage regler som presser elever til å komme på skolen.

For Arbeiderpartiet skal ikke elevenes engasjement i skolen vurderes gjennom et prosentregnestykke. Det skal handle om den helhetlige deltagelsen i skolen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.