DN stiller på lederplass 9. mars spørsmålet om hva jeg har gjort for verden. Det er da ikke mitt ettermæle DN etterspør, men svar på mitt spørsmål om hva frihandel i det hele tatt har gitt oss.

Ingen sier at vi ikke skal handle med andre land. SV mener dog at handelspolitikken må gi rom for å nå nasjonale mål, samtidig som vi ivaretar felles internasjonale interesser. Slik er det ikke i dag. Frihandelsavtaler tillater at kapitalens frihet trumfer friheten til å føre nasjonal – og internasjonal – politikk på grunnlag av lands ulike geografiske og kulturelle forutsetninger og behov.

DN påstår at frihandel har drevet fattigdomsreduksjon. Ja, men bildet må nyanseres. Den globale rikeste én-prosenten tilegnet seg 27 prosent av den økonomiske veksten mellom 1980 og 2016. Den nederste halvparten satt igjen med 12 prosent. Det er i aller høyeste grad Kina og India som fanget økningen for sistnevnte. Det er likevel ikke et likhetstegn mellom økonomisk vekst, fattigdomsbekjempelse og frihandel. Det er verdt å nevne at Kinas vekst er grunnet beskyttelse og målrettet satsing på egen industri over tid, for så å eksportere i frihandelsregimet.

Ulikheten i samfunnet siden 1980 enten har økt eller forholdt seg ekstremt høy nesten over hele den globale økonomifjøla. Kina scorer dårlig på Gini-koeffisienten.

DN trekker frem Uruguay-runden som en seier. Men her utnyttet rike land maktasymmetrien til å få forgjeldede lavinntektsland til å skrive under på inngripende regler om tjenesteliberalisering, markedsadgang, immaterielle rettigheter og subsidier – i favør av selskaper i rike land.

Verdensbanken viser til at for de siste to tiårene har den økonomiske veksten på grunn av WTO vært cirka 96 milliarder dollar. Hvorav 80 milliarder gikk til en håndfull selskaper innen farmasi, finans og teknologi i rike land. Veksten er ikke rettferdig fordelt, og relativ fattigdom er høy i flere land.

Studier viser at 23 til 30 prosent av globale klimagassutslipp er knyttet til internasjonal handel, likeså 17 til 30 prosent av det globale tapet av biologisk mangfold. I en ekspanderende økonomi hvor enhver ressurs kan bli til en markedsvare, taper miljøet.

Nesten mer problematisk er det at frihandelsregelverk hindrer miljøtiltak som monner. I 2021 innrømmet ministre fra Danmark og New Zealand at de har redusert klimaambisjoner i frykt for å bli saksøkt av internasjonale (fossile) selskaper via såkalt investor-stat-tvisteløsningsmekanisme (ISDS), som finnes i en rekke frihandels- og investeringsavtaler.

Vi bygde norsk oljeindustri på å stille krav til næringsaktører og ha en aktiv stat som styrte kapital og markeder. Frihandelsregelverket har frarøvet mange land den muligheten. Verden er et annet sted enn under frihandelens inntog. Vi trenger nye globale regelsett. Det forstår nå til og med G7.

Det er i beste fall naivt å tro at vi skal undertegne internasjonale klima- og miljøavtaler som pålegger stater en omstilling av næring og industri uten at det stilles nye krav til de aktørene, og at nye handelsregelverk må på plass. DN risikerer å bli igjen i fortiden.

Hvis frihandelsavtaler har vært så bra for fattigdomsreduksjonen, hvorfor ønsker mange av land i det globale Sør og miljøbevegelsen da reforhandling av dagens regelverk, snarere enn nye frihandelsavtaler?