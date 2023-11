Artikkelen fortsetter under annonsen

Mellom fem og ti prosent av den voksne befolkningen i Norge har tvungent lønnstrekk. Det setter arbeidsgiver i en spesiell situasjon, og gir også et spesielt ansvar. Betalingsproblemer går ut over søvn, helse og produktivitet. I verste fall fører det til selvmordstanker.

Klaus Anders Nysteen Mer...

Vi vet en del om hvordan økonomiske problemer påvirker mennesker. En fersk undersøkelse fra Sifo viser at åtte av ti av de som er mest bekymret for økonomien, mener det går ut over den fysiske helsen. Nesten ni av ti mener den påvirker dem psykisk.

Går du på jobb med bekymringer om hvordan du skal få betalt regninger, går det hardt ut over konsentrasjonen. Hvis en ansatt sliter, har det direkte påvirkning på arbeidsevnen.

Ansatte som opplever økonomisk stress er 20 prosent mindre effektive på jobb. I tillegg har ansatte med økonomiske vansker 75 prosent mer korttidsfravær.

Det kan gå enda lengre enn stress og konsentrasjonsproblemer. Det er ikke gjort mye forskning på dette i Norge. Men internasjonale studier gir grunn til å tro at en stor andel av dem som tar sitt eget liv, hvor det ikke er alvorlig, psykisk sykdom i utgangspunktet, har store betalingsproblemer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Til og med legene vegrer seg for å snakke med pasientene om privatøkonomi. Marte Kvittum Tangen, leder av allmennlegeforeningen, sier til Dagens Medisin at bare enkelte fastleger gjør dette, og at det gjøres sjeldent. Hun forklarer det med at legene gjerne ikke vil gå inn i ting de uansett ikke kan hjelpe med. Samtaler om privatøkonomi skaper en vanskelig situasjon, både for legen og pasienten.

Det er ingen enkle løsninger på omfattende gjeldsproblemer. Fra inkassobransjens side er det flere grep vi kan gjøre for å redusere det økonomiske stresset. For det første er det viktig å redusere kostnadene ved inkasso for folk med gjeldsproblemer så mye som mulig. Vi må dessuten være oppmerksomme på det totale trykket av henvendelser, og ikke være for aggressive i tone og form når vi ringer, sender sms eller brev.

Alt i alt må inkassobransjen bevege seg i mer bærekraftig retning.

Men hvilket ansvar bør arbeidsgiver ha oppe i dette?

I dag tilbyr de fleste bedrifter en rekke ansattgoder som går langt inn i den private sfæren, for eksempel forsikringsordninger, pensjonsrådgivning, bredbånd. Enkelte betaler til og med treningsavgiften for ansatte. Men ingen av disse tilbyr hjelp med å løse gjeldsproblemer.

Her kan vi tenke oss direkte og personlig rådgivning à la Luksusfellen, eller andre, digitale hjelpemidler som støtter ansatte i å holde orden i privatøkonomien.

I en situasjon hvor venner og kolleger klarer seg tilsynelatende godt, så er det å slite med betalingsvansker skamfullt. Man vegrer seg. Det baller på seg og gjeldsproblemene øker. I en tid med økte renter og prisoppgang vil dette ramme flere og flere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Problemer i privatøkonomien er i ferd med å bli et omfattende samfunnsproblem, ja, vi kan kalle det en folkesykdom. Kampen for å bekjempe vår nye folkesykdom er nå i gang. Inkassoselskaper, Nav, og en rekke andre aktører har startet arbeidet.

Nå må også arbeidsgivere ta sin del av ansvaret. Sammen kan vi jobbe for å fjerne skammen og stigma rundt det å ikke kunne håndtere privatøkonomien.

Les også: La oss gjøre inkasso enklere

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.