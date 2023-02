Artikkelen fortsetter under annonsen

Google-sjefen Tine Austvoll Jensen skriver i sitt innlegg i Dagens Næringsliv 17. februar at hun er bekymret for et totalforbud mot målrettet markedsføring og en unyansert debatt om personvern. Hun unngår å nevne at Googles forretningsmodell er selve kjernen i problemet.

Faktum er at Google er en av de største aktørene i det stadig voksende feltet av teknologiselskaper som lever på en forretningsmodell som truer personvernet. Selskapene tjener seg rike på å målrette markedsføring basert på informasjon de samler inn om hva vi ser på, hvem vi kommuniserer med og hva vi gjør offline og online.

For å kunne samle inn alle disse dataene, lurer og dytter Google brukerne til å dele så mye informasjon om seg selv samtidig som de sporer dem på tvers av nettsteder og ulike apper. Dette skjer ofte bak brukernes rygg og langt utenfor deres kontroll.

Forbrukerrådet har flere pågående klagesaker mot Google, som handler om hvordan selskapet manipulerer sine brukere til å godta massiv overvåkning av nettbruken deres. En undersøkelse av 1000 populære apper fra det australske konkurranse- og forbrukertilsynet (ACCC) viste at Google sporet brukere på ni av ti apper.

Innsamlingen og sammenstillingen av informasjon om nettbrukere bryter ikke bare med vår lovpålagte rett til privatliv, men gjør oss sårbare for manipulasjon, diskriminering og svindel. Dette skader både forbrukere og samfunnet som helhet.

Austvoll Jensen skriver at debatten preges av utelukkende ett forslag: forbud mot målretting av markedsføring. Her kan vi berolige Google: Vi har ikke har registrert noen som er mot målrettet markedsføring.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Derimot ønsker Forbrukerrådet, Amnesty og 59 andre aktører forbud mot det vi kaller overvåkningsbasert markedsføring. Forslaget innebærer at det skal være lov å målrette markedsføring, men ikke basert på personopplysninger innsamlet ved massiv overvåkning av brukerne. Forbudet vil styrke forbrukernes personvern på nett, men kan påvirke Googles bunnlinje.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.