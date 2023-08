Artikkelen fortsetter under annonsen

Merete Nygaard har helt rett når hun i DN 23. august uttrykker sterk uro for nedgangen i antall gründere. Utviklingen i norsk fintech-næring illustrerer bekymringen godt.

Norsk finansnæring er ledende på digitalisering og bruk av ny teknologi. Fintech-næringen inngår i det finansielle økosystemet som en viktig bidragsyter til økt innovasjon, digitalisering og teknologiforståelse.

Finansforbundet har fremlagt en ny rapport, utarbeidet av Ontogeny Group, om status for norsk fintech-næring.

For første gang siden 2012 ser vi nå en nedgang i antall selskaper

Inntektsveksten har stoppet helt opp i år sammenlignet med fjoråret.

Antall konkurser var syv ganger høyere enn året før.

Aktørene i næringen har internasjonale ambisjoner og et ønske om å bidra til norsk eksport og videre verdiskaping. For å lykkes med dette er selskapene avhengig av konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser. Såkalte «midlertidige skatter» må i så måte kunne anses som selve definisjonen på uforutsigbarhet.

Norsk næringsliv er avhengig av investeringsvilje og kapitaltilgang. I fjor ble det gjennomført 29 emisjoner (kapitalinnhentelser) i norsk fintech, noe som tilførte selskapene nærmere to milliarder kroner. Til sammenligning ligger tallet så langt i år på 11 emisjoner, tilsvarende 364 millioner kroner totalt.

Konsekvensene av færre gründere og mindre vekst i fintech-næringen, og blant oppstartsselskaper generelt, er at Norge som nasjon mister svært viktig kompetanse. Vi risikerer å bli akterutseilt.