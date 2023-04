Artikkelen fortsetter under annonsen

Lederartikkelen i Dagens Næringsliv 14. april handler om Equinors søknad om å elektrifisere Melkøya. Der synes avisen å ville overlate evalueringen av riktig pris på norske klimatiltak til oljeselskapene.

DN mener tydeligvis at statlig eierskap er det samme som passivt eierskap. At Equinors beregning av investeringskostnader er for høy (ifølge Bellona og «uavhengige forskere») og at løsningen er problematisk (ifølge NVE) skal åpenbart tillegges liten vekt. Det er kostnaden for Equinor – forurenser – som skal være beslutningsgrunnlaget. Og det skal ikke ettergås av noen.

«Å ettergå Equinors investeringskalkyle er ikke Stortingets jobb», skriver DN. Hvem skal da gjøre det? Equinors generalforsamling? Nei, vent …

Stortinget ber om en utredning som kan føre til best mulig klimatiltak, ikke bedriftsøkonomisk mest optimale klimatiltak for ett oljeselskap.

For tre år siden avslørte DN Equinors aktiviteter i USA; aktiviteter som førte til enorme milliardtap. Disse avsløringene tyder på at det ikke er så lurt at staten stoler blindt og uhemmet på Equinors beregninger … eller?

Å sammenligne en ettergåelse av Equinors investeringskalkyler for et tiltak de ikke ønsker, med hva Statkraft tar betalt for fastpriskontrakter i et åpent marked, er åpenbart idiotisk og fordummende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

DN mener at et (offentlig eid) oljeselskaps klimatiltak skal være basert på en kommersiell og bedriftsøkonomisk beslutning. Og med et minimum av etterprøving. Det er akkurat den tankegangen som har ført oss inn i klimakrisen i utgangspunktet.

Det er på tide å legge fra seg den ideologiske monokkelen og ta på seg de pragmatiske lesebrillene. For å gjøre klimatiltak som faktisk er mulige å gjennomføre må vi forvente at noen aktører – også oljeselskapene – tar en større del av kostnaden enn det som er et «bedriftsøkonomisk optimum». Av og til. Vi må også tåle at eiere utfordrere selskapenes premisser for investeringskalkyler. Det vil vi – som samfunn – være tjent med.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.